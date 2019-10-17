BİST100 yüzde 0.81 yükseldi, dolar 5.85 lirada

Güne 94 bin 134 puan ile yatay başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 93 bin 32 puanı ve en yüksek 94 bin 618 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.81 artışla 94 bin 896 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 128 bin 45 puanı ve en yüksek 131 bin 524 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.36 artışla 130 bin 991 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.97 düşüşle 15.44 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 2.51 düşerek 15.90 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.8505 lira ve en yüksek 5.8999 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.5147 lira ve en yüksek 6.5678 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5103 lira ve en yüksek 7.6462 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor.