BIST100 yüzde 0.81 yükseldi, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.26 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.