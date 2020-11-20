BIST100 yüzde 0.83 artışla başladı, dolar 7.67 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.83 artışla başladı, dolar 7.67 lirada

20.11.2020 18:07
BIST100 yüzde 0.83 artışla başladı, dolar 7.67 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.83 artışla 1,323.95 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.83 artışla 1,323.95 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.65, BIST Mali Endeks yüzde 0.69, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.48 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) yüzde 15 düzeyindeki politika faizinden miktar yöntemiyle 5.0 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı. TCMB'nin dün politika faizini yüzde 10.25'ten 475 baz puan yükseltmesi ardından bugün gerçekleşen ilk repo ihalesi Para Politikası Kurulu metninde de ifade edildiği üzere miktar yöntemiyle bir hafta vadede gerçekleştirildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5178 lira ve en yüksek 7.7032 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,euro en düşük 8.9136 lira ve en yüksek 9.1447 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9804 lira ve en yüksek 10.2338 lirayı gördükten sonra 10.19 – 10.20 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18513 - 1.18908 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18718 düzeyindeydi.Merkez Bankası (TCMB), fonlamanın bugünden itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacağını duyurdu.TCMB'den yapılan açıklamada, "Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır" denildi.TCMB açıklamasınada göre, likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek "oynaklığı sınırlandırmak" ve likiditenin haftanın günlerine "dengeli dağılımını sağlamak" amaçlarıyla 20 Kasım'dan, 26 Kasım'a kadar, bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranının da politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.Bankaların, geçiş döneminde ve sonrasında "ihtiyaç duymaları halinde" TCMB bünyesindeki bankalararası para piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos'ta geçerli olan borç alabilme limitleri dahilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekleri de belirtilen açıklamaya göre, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebilecekler.

Açıklamada, "Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkanından yararlanabileceklerdir" diye eklendi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.83 artışla başladı, dolar 7.67 lirada - Son Dakika Ekonomi


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