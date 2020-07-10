BIST100 yüzde 0.85 düştü, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 112 bin 829 puan ile 115 bin 450 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.85 düşüşle 114 bin 808 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.00, BIST Mali Endeks yüzde 1.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 eksideydi.

Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 tedavisine ilişkin olumlu gelişmeler üzerine, kayıplardan artıya geçtiler.

Biyoeczacılık şirketi Gilead Sciences , antivirüs ilacı remdesivir'in, Covid-19 hastalarında ölüm oranını yüzde 62 azalttığına ilişkin açıklaması piyasalarda alımları artırdı.

Şirketin açıklamasının ardından, Almanya 'da DAX Endeksi yüzde 0.85, Fransa 'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.73 ve Birleşik Krallık 'ta FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.67 artıya geçti

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 511/521 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.75 oldu.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi Perşembe günü 96.233 ile bir ayın en düşük düzeyini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. ABD para birimi iç piyasada ise, bir süredir tutunduğu 6.85 - 6.86 bandında hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8515 lira ve en yüksek 6.8682 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7277 lira ve en yüksek 7.7759 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6299 lira ve en yüksek 8.6924 lirayı gördükten sonra 8.69 – 8.70 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1254 - 1.1319 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1315 düzeyindeydi.

Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara repo piyasasında 34 milyar 710 milyon lira kullandırdı. Banka'nın piyasa yapıcılara fonlamasında basit faiz yüzde 7.25, bileşik faiz yüzde 7.52 oldu.

Merkez Bankası verilerine göre Pazartesi günü için açıklanan geçici rezerv 71 milyar 494.2 milyon lira ekside. Banka'nın Salı günü için açıkladığı geçici rezerv ise 19 milyar 277.2 milyon lira ekside görünüyor.

Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde piyasa Pazartesi günü 39 milyar 471.7 milyon lira, Salı günü de 19 milyar 277.2 milyon lira ekside görünüyordu.