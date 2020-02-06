BİST100 yüzde 0.87 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.87 artışla 123 bin 390 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.29 artışla 182 bin 559 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.39 ve 10.31 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9757 lira ve en yüksek 5.9848 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5779 lira ve en yüksek 6.5874 lirayı gördükten sonra, 6.58– 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7641 lira ve en yüksek 7.7854 lirayı gördükten sonra 7.77– 7.78 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Yurtdışı piyasalarda toparlanma üçüncü gününde" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Haftanın ilk üç günüde virüs endişeleri ile ilgili kayıplarını kısmen geri alan piyasalar (S&P 500 tamamen geri almış durumda) bugüne de olumlu bir başlangıç yaptı.

"Çin hisse senedi endeksi yüzde 1.0'in üzerinde primli seyrederken, Hang Seng endeksi yüzde 2.36 artıda seyrediyor.

"Dün virüsün tedavisine yönelik bir ilaç bulunduğu haberi piyasaları umutlandırırken, DSÖ henüz kanıtlanmış bir ilacın olmadığını açıkladı.

"Yine de tedavi olan hasta sayılarındaki artış ve Çin dışına yayılmanın oldukça sınırlı olması umut verici. Dün seans içinde 123 bin 600 seviyesinin üzerine çıkan BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlar ile günü yüzde 0.15 artışla 122 bin 320'den kapattı.

"Jeopolitik risklerin de etkisi ile dün BIST GOÜ benzerlerinin gerisinde kaldı. lirada da benzer bir şekilde diğer GOÜ para birimlerinin gerisinde bir performans gözleniyor.

"Bugün BIST 'de alıcılı bir açılış görebiliriz. Yapı Kredi Bankasında Unicredit'in yüzde 12'lik payını piyasa fiyatına yüzde 4.0 iskontolu sattığı haberi (Kaynak: Bloomberg ), açılıştaki yükselişi sınırlayabilir. Öte yandan, olumuz bir haber akışı olmadığı durumda, endeksin dün gün içinde gözlenen yüksek seviyeleri tekrar test etmesi sürpriz olmaz."

Koç Holding ile İtalyan UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alım-satım işleminin tamamlandığı konusunda taraflar mutabakata vardı. Koç Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi" ile "KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi"nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda tarafların mutabakata vardığı belirtildi.