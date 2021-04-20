BIST100 yüzde 0.87 düştü, dolar 8.11 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,357 ve 1,385 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.87 düşüşle 1,365.27 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.65 eksideydi.

Dolar, ABD tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin zirvesinden dönmesine paralel olarak, başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Avrupa Birliği'nin ek 100 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıklamasının ardından artan toparlanma beklentileriyle euro yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0681 lira ve en yüksek 8.1334 lirayı gördükten sonra, 8.11 – 8.12 lira aralığında,euro en düşük 9.7152 lira ve en yüksek 9.8174 lirayı gördükten sonra, 9.78 – 9.79 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2997 lira ve en yüksek 11.3800 lirayı gördükten sonra 11.32 – 11.33 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20263 - 1.20803 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20453 düzeyindeydi.Yurt dışı üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 7.45 ve yıllık bazda yüzde 33.19 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyatları yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27.54 yükseldi.TÜİK verilerine göre, ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37.37, dayanıklı tüketim malında yüzde 30.91, dayanıksız tüketim malında yüzde 27.99, enerjide yüzde 90.14, sermaye malında yüzde 26.08 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri de; ara malında yüzde 8.79, dayanıklı tüketim malında yüzde 6.36, dayanıksız tüketim malında yüzde 5.90, enerjide yüzde 15.68, sermaye malında yüzde 5.67 artış olarak gerçekleşti.Yurt dışı üretici fiyatları yıllık bazda; diğer ulaşım araçlarında yüzde 18.36, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 20.88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 21.31, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 90.14, metal cevherlerinde yüzde 51.33, ana metallerde yüzde 49.63 yükseldi.

Yurt dışı üretici fiyatları aylık bazda; basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4.32, deri ve ilgili ürünlerde yüzde 4.82, giyim eşyasında yüzde 5.03, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 15.68, metal cevherlerinde yüzde 15.20, ana metallerde yüzde 10.12 yükseldi.