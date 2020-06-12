BIST100 yüzde 0.87 düşüşle başladı, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.87 düşüşle 108 bin 201 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.99, BIST Mali Endeks yüzde 0.84, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 480/490 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8157 lira ve en yüksek 6.8437 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.7036 lira ve en yüksek 7.7392 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5762 lira ve en yüksek 8.6290 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Fed kararının açıklanmasının ardından 1.14035 düzeyine kadar çıkan euro/dolar paritesi, yeni günde 1.1276 ile 1.1316 arasında hareket ettikten sonra, en son 1.1305 düzeyinde işlem görüyordu.

İş Yatırım'ın, "Amerika iyileşmeden Dünya normale dönemiyor" baışlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasalardaki kar satışları yerini küresel bir panik dalgasına bıraktı. FOMC toplantısının hemen ardından gelse de satışın arkasındaki temel gerekçe Fed değil salgında ikinci dalga endişesi.

"İlk dalgayı atlatmadan ekonomisini açan ABD'de vaka sayısının artması Dünya genelinde

ikinci dalga korkusunu artırıyor.

"İkinci dalga gelirse dünya ekonomisinin yeniden kapanmasını beklemiyoruz. Dünya ekonomisinin yüzde 90'ını oluşturan kuzey yarımkürede yaz dönemine girilmesi salgının yayılma hızını azaltıyor.

"Geçen üç ayda sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ve tedavi konusunda (ilaç,

algoritma) sağlanan ilerleme sayesinde muhtemelen can kaybı çok daha az olacak.

"Dolayısıyla ikinci dalganın gelmesi durumunda toplumun tamamını eve kapatıp ekonomiyi durdurmak yerine yaşlı ve hasta nüfusu koruyan İsveç benzeri (daha gelişmiş bir versiyonu) bir modele dönülmesi ihtimali daha yüksek.

"ABD Hazine Bakanı Mnuchin de vaka sayısının artması durumunda ABD ekonomisinin kapatılmayacağını net bir şekilde söyledi. Florida , Texas, Kaliforniya gibi eyaletlerde vaka sayısında görülen artış ülke genelinde değil bölgesel bazlı önlemler alınabileceğine işaret ediyor.

"Madem ülke genelinde bir kapatma söz konusu değil neden bu denli bir sert satış dalgası görüyoruz? Çünkü piyasalar genişleyici maliye ve para politikalarına güvenerek ekonomide V şeklinde bir canlanmayı fiyatlıyor. İyi senaryoyu fiyatlayan piyasaların kötü haberlere tepkisi çok sert olabiliyor.

"Perşembe günü yaşanan küresel satış dalgası devam eder mi? ABD vadelilerindeki tepki alışları ve Asya borsalarındaki sınırlı kayıplar Mart ayındakinin benzeri bir dalga ile karşı karşıya olmadığımız gösteriyor.

"Salgına karşı başarıyla mücadele eden ve ekonomisini açmaya başlayan Türkiye çoğu gelişmekte olan ülkeden daha iyi durumda. Ama bu dayak yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

"Küresel satış dalgasına paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.5 civarında gerileyerek 108.400 direncinin altına sarkmasını bekliyoruz.

Avrupa borsalarında ve ABD vadelilerine yeni bir satış dalgası görülmesi durumunda Borsa İstanbul'da 106.000 seviyesine kadar bir çekilme söz konusu olabilir.

"İkinci dalga endişesine duyarlı havayolu, turizm sektörlerini kırılgan görmeye devam ediyoruz. ABD uçuşlarının açılması planı THY hisselerindeki satışı kısmen sınırlayabilir."