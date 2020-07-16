BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.89 artışla 118 bin 792 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.89 artışla 118 bin 792 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.22, BIST Mali Endeks yüzde 0.69, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 517/527 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.72 oldu.

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Küresel piyasalarda gözler, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faizde bir değişiklik beklemeyen piyasalarda, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8490 lira ve en yüksek 6.8621 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.8167 lira ve en yüksek 7.8411 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6016 lira ve en yüksek 8.6439 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1397 - 1.1420 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1398 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Havacılık ve otomotiv sektörlerinden iyi haberler..." günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Beklentilerden zayıf Çin perakende satış verisi sonrası ABD ve Avrupa vadelileri ve Asya borsalarında yüzde 0.5 - yüzde 1.0 kayıplarla güne başlıyoruz.

"Çin verisi üretimi ile harcamalar arasındaki uyumsuzluğun devam ettiğini gösteriyor.

"Salgın şokuna üretimi durdurarak cevap veren üretici stoklarını normal seviyesine çekiyor. Hanehalkının harcamasını artırması ise zaman alıyor.

"Bugün yapılacak ECB toplantısından piyasaları etkileyecek önemli bir haber akışı beklenmiyor. Ekonominin salgın sonrası toparlanmasından memnun ECB ilave genişleme tedbiri almak yerine maliye politikası tarafında açıklanacak tedbirleri görmek isteyecektir.

"Çarşamba günü dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü açılış bekliyoruz.

"Günün yıldızının havacılık sektörü hisseleri olmasını bekliyoruz. Aşı haberi sonrası dünya havayolu şirketleri yüzde 7.0 yükseldi. Türkiye hisselerinde tepki alışlarını bugün göreceğiz. Rusya ile uçuşların açılması da sektörü olumlu etkileyecek.

"Günün diğer önemli haberi Ford Otosan'ın IFC'den aldığı 150 milyon dolar kredi.

"Şirketin borçlanmasını yeni yatırımın yapılacağını gösteren olumlu bir gelişme olarak görüyoruz."


Borsa İstanbul, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi
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