BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.90 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.90 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.90 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.89 artışla 96 bin 705 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.81, BIST Mali Endeksi yüzde 0.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artışla başladı,Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor.

BIST100 yüzde 0.89 artışla başladı, dolar 6.90 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.89 artışla 96 bin 705 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.81, BIST Mali Endeksi yüzde 0.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artışla başladı,

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik görünüm raporuna göre, büyük ölçüde ihracata dayalı Asya ekonomilerindeki Covid-19 pandemisi etkileri, bölgeyi benzeri görülmemiş durgunluğa sürüklüyor.

Asya'nın ardından dün ABD'de açıklanan perakende satış ve fabrika üretim verilerinin beklenenden kötü gelmesi üzerine, yatırımcıların güvenli limana dönüşen dolara yönelmesiyle güç kazanan ABD para birimi, iç piyasada da 6.90 liranın üzerine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8896 lira ve en yüksek 6.9216 lirayı gördükten sonra, 6.90 – 6.91 lira aralığında,

euro en düşük 7.5032 lira ve en yüksek 7.5446 lirayı gördükten sonra, 7.52 – 7.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6095 lira ve en yüksek 8.6631 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Piyasalar neyi fiyatlıyor? V, U, L ?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Salgının yıkıcı ekonomik etkilerinin görülmesiyle birlikte küresel piyasalardaki iyimser hava tersine döndü.

"ABD ve Avrupa piyasaları halen V tipi bir toparlanma fiyatlıyor. Ancak ilk öngörülerden daha derin bir V söz konusu. U ve L tipi durgunluk senaryolarını yeniden konuşmayacağımızı umuyoruz.

"Bardağın dolu tarafına bakalım. Yeni vaka ve ölüm sayısının azalmasıyla birlikte Avrupa'da Fransa hariç her yerde kademeli olarak ekonomiyi açma çabaları görüyoruz. İlk aşamada okullar, dükkanlar, fabrikalar kademeli olarak açılacak.

"Türkiye salgın döngüsünde Avrupa'nın iki üç hafta gerisinden geliyor. Avrupa'da Mayıs ayında başlayacak normalleşme süreci Türkiye'de muhtemelen Haziran ayında başlayacak. Diğer bir deyişle önümüzdeki haftalarda 'Evde Kal Türkiye' demeye devam edeceğiz.

"Salgına karşı alınan önlemlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki maliyetini görmeye başladık.

"Mart ayı bütçe rakamları rekor yüksek bir açığa işaret ediyor.

"Ekonomideki yavaşlamaya paralel vergi gelirlerinin azaldığı, buna karşın salgın nedeniyle harcamaların arttığı bütçedeki bozulma Nisan Mayıs aylarında daha belirginleşecek.

"2020 bütçe açığının milli gelirin yüzde 4.5 - yüzde 5.0'ine, borç çevirme oranının yüzde 120 - yüzde 130'a çıkacağını tahmin ediyoruz.

"Dolayısıyla Merkez Bankası'nın genişleyici para politikasına rağmen verim eğrisi dikleşmeye devam edecek.

"ABD ve Avrupa piyasalarının seyri Türkiye varlıklarında satış baskısının devam edeceğine işaret ediyor.

"Türk lirasının değer kaybı ve verim eğrisinin dikleşmesi ekonomideki daralma ve salgınla uğraşan şirketleri finansman bacağında da zorlayacak."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:59 Kaynak: DHA

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