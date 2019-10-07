Son Dakika Haberleri: Bıst100 yüzde 0.9 artıda, dolar 5.74 lirada
Son Dakika Ekonomi Bıst100 yüzde 0.9 artıda, dolar 5.74 lirada

Bıst100 yüzde 0.9 artıda, dolar 5.74 lirada

43 dakika önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.16 düşüşle 103 bin 294 puanda başladıktan sonra en düşük 102 bin 572 puanı ve en yüksek 104 bin 354 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.9 artışla 104 bin 394 puana yükseldi.

Bıst100 yüzde 0.9 artıda, dolar 5.74 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.16 düşüşle 103 bin 294 puanda başladıktan sonra en düşük 102 bin 572 puanı ve en yüksek 104 bin 354 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.9 artışla 104 bin 394 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 147 bin 253 puanı ve en yüksek 150 bin 825 puanı görerek, yüzde 1152 artışla 105 bin 807 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.8 artışla yüzde 13.92 düzeyine yükselirken ve  iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 14.19 düzeyine yükseldi.

Gün ortası  işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7584 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.2643 lira ve en yüksek 6.3247 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0270 lira ve en yüksek 7.0899 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:23 Kaynak: DHA
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