BIST100 yüzde 0.91 yükseldi, dolar 6.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününü yüzde 0.91 artışla 93 bin 225 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeksi yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 yükseldi.

Covid-19 salgını etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası'nın geçen hafta başından beri alımları nominal 15.1 milyar lira, piyasa değeri olarak 21 milyar liraya ulaştı. Piyasa değeri açısından 21 milyar liraya ulaşan bu alımın 15.6 milyar lirasını İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımlar oluşturdu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7523 lira ve en yüksek 6.7935 lirayı gördükten sonra, 6.76– 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.3489 lira ve en yüksek 7.4055 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3356 lira ve en yüksek 8.4248 lirayı gördükten sonra 8.38 – 8.39 lira aralığında hareket ediyor.

Yatırım araçları arasında, Mart ayındaen yüksek getiriyi euro sağlarken, Borsa İstanbul Endeksi ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırım yapanlar kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.41 ile euro yatırımlarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

dolar yüzde 3.61 ve külçe altın yüzde 2.90 kazandırırken,

mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS yüzde 1.63 ve BIST100 yüzde 19.89 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

dolar yüzde 3.92, külçe altın yüzde 3.21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.15 kazandırırken,

DİBS yüzde 1.33 ve BIST100 yüzde 19.65 kaybettirdi.