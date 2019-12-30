BİST100 yüzde 0.92 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.92 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.92 artıda, dolar 5.94 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle ortasına doğru yüzde 0.92 artışla 114 bin 728 puanda.

BİST100 yüzde 0.92 artıda, dolar 5.94 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle ortasına doğru yüzde 0.92 artışla 114 bin 728 puanda.

BİST100, gün içinde en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 740 puanı gördükten sonra yüzde 0.92 artışla 114 bin 728 puanda seyrediyor.

Güne 158 bin 649 puanla başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 0.35 düşüşle 158 bin 649 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 0.41 düşüşle yüzde 12.26 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.68 düşüşle yüzde 11.69 düzeyine indi.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9423 lira ve en yüksek 5.9539 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6472 lira ve en yüksek 6.6724 lirayı gördükten sonra, 6.66 - 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8125 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında işlem görüyordu.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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