BIST100 yüzde 0.92 artışla başladı, dolar 8.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.92 artışla 1,413.12 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.89, BIST Mali Endeks yüzde 0.97, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.