BİST100 yüzde 0.93 arttı; dolar 6.10 lirada - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİST100 yüzde 0.93 arttı; dolar 6.10 lirada - Son Dakika

BİST100 yüzde 0.93 arttı; dolar 6.10 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 1.55 artışla 112 bin 504 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 111 bin 403 puanı ve en yüksek 113 bin 785 puanı gördükten sonra yüzde 0.93 artışla 111 bin 815 puandan kapandı.

BİST100 yüzde 0.93 arttı; dolar 6.10 lirada, System.String[]

Güne yüzde 1.55 artışla 112 bin 504 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 111 bin 403 puanı ve en yüksek 113 bin 785 puanı gördükten sonra yüzde 0.93 artışla 111 bin 815 puandan kapandı.

ABD piyasalarında açılışta; Dow Jones yüzde 2.58 düşerken, Nasdaq 100 yüzde 2.54 ve S&P 500 yüzde 2.25 düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.21 düşüşle 11.42'ye gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.36 düşerek 10.93 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.0635 lira ve en yüksek 6.1084 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7574 lira ve en yüksek 6.8413 lirayı gördükten sonra 6.83– 6.84 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8115 lira ve en yüksek 7.8960 lirayı gördükten sonra 7.88– 7.89 lira aralığında hareket ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Dow Jones, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:17 Kaynak: DHA
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