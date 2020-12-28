BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.44 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.44 lirada

28.12.2020 18:06
BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.44 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,442 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.93 artışla 1,439.29 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,442 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.93 artışla 1,439.29 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.65, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.41 liraya kadar geriledi.

TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.  Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4107 lira ve en yüksek 7.5873 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,euro en düşük 9.0481 lira ve en yüksek 9.2684 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 0.9945 lira ve en yüksek 10.2991 lirayı gördükten sonra 10.06 – 10.07 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22507 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22375 düzeyindeydi.Resmi rezerv varlıkları, Kasım'da aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 82.7 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 0.7 artarak 41.1 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6.1 artarak 27.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 22.3 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları da faizden oluştu.Ayrıca, Merkez Bankası'nın 63.4 milyar dolar olan, yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin 27.6 milyar doları da bir ay vadeliydi.Koşula bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de aylık bazda yüzde 4.6 artarak 40.4 milyar dolara yükseldi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Türk Lirası, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.44 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı, esnafın savunması pes dedirtti: Fal bakıyorlardı "Kadın bedeni obje değildir" dedi, projesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor         
17:59
Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı         
17:52
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu         
17:13
Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti         
16:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu         
16:41
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı 75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı         
15:44
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti         
15:31
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 18:22:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.44 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei