BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,072 puan ve 1,090 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.93 artışla 1,086.32 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.19, BIST Mali Endeks 0.77, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.13 artıdaydı.
ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada 7.45 liranın üzerine yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 2 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.40 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 39 milyar 30 milyon lira teklif geldi.TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü ortalama yüzde 10.11 ve Çarşamba günü ortalama yüzde 10.10 ve Perşembe günü de 10.20 basit faizle 10'ar milyar TL verdi. Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler, Çarşamba gününe kadar kademeli olarak yüzde 11.3'ten geriledikten sonra ilk kez Perşembe günü yukarıya döndü ve Cuma günü de bu artış sürdü.TCMB geçen hafta Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.Özetlerde, 7 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 8.25 faizli haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirildi, sonrasında ise sıfırlandı" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4158 lira ve en yüksek 7.4598 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 8.7725 lira ve en yüksek 8.8343 lirayı gördükten sonra, 8.79 – 8.80 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8148 lira ve en yüksek 9.9103 lirayı gördükten sonra 9.83 – 9.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17863 - 1.18653 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18013 düzeyindeydi.TCMB gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun Ağustos ayında 0.78 puan yükselerek yüzde 13.51'e çıktığına işaret ederek, "Bu gelişmede, yıllık enflasyonu 1,51 puan artışla yüzde 15,36'ya yükselen işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu" diye açıkladı.TCMB'nin "Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar artış gözlendi. Bu dönemde, enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seviyesini korurken, hizmet grubunda arttı" denildi.Raporda, yurt içi üretici fiyatlarının Ağustos ayında yüzde 2.35 yükseldiğine işaret edilerek, "Bu gelişmede döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili oldu. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde arttı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubu hariç bütün alt gruplarda yükseldi. "Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki düşüşte elektrik ve gaz imalatı fiyatları belirleyici olurken, petrol ürünleri ve ham petrol fiyatlarındaki yükseliş bu düşüşü sınırladı."
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:05 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.45 lirada - Son Dakika Ekonomi