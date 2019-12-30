BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada

– Güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 962 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 yükselişle 114 bin 754 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 artışla 161 bin 298 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 düşüşle 12.26 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi ise 0.68 düşüşle 11.69 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9399 lira ve en yüksek 5.9539 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6472 lira ve en yüksek 6.6724 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8197 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyor.

- İstanbul