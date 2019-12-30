BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 962 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 yükselişle 114 bin 754 puanda kapandı.

BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 962 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 yükselişle 114 bin 754 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 artışla 161 bin 298 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 düşüşle 12.26 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi ise 0.68 düşüşle 11.69 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9399 lira ve en yüksek 5.9539  lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6472 lira ve en yüksek 6.6724 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8197 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor
Muharrem İnce, yerli otomobil ile ilgili çekincelerini açıkladı: Pilde dışa bağımlı olabiliriz Fikri Işık'tan önceki yerli otomobil ile ilgili eleştirilere cevap: Kısa zamanda açıklama yapacağım TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor

Son Dakika Haberleri
23:03 Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor - Son Dakika Ekonomi
22:14 Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor - Son Dakika Ekonomi
22:14 Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor - Son Dakika Ekonomi
22:14 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:13 Muharrem İnce, yerli otomobil ile ilgili çekincelerini açıkladı: Pilde dışa bağımlı olabiliriz - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]