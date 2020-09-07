BIST100 yüzde 0.97 yükseldi, dolar 7.46 lirada

Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,089 puan ve 1,097 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.97 artışla 1,096.81 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı

Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı