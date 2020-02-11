BİST100 yüzde 0.98 artışla açıldı, dolar 6.02 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.98 artışla açıldı, dolar 6.02 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.98 artışla açıldı, dolar 6.02 lirada

6 saat önce

Pazartesi gününü 2.21 düşüşle 118 bin 341 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.98 artışla 119 bin 505 puanda başladı.

BİST100 yüzde 0.98 artışla açıldı, dolar 6.02 lirada, System.String[]
– Pazartesi gününü 2.21 düşüşle 118 bin 341 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.98 artışla 119 bin 505 puanda başladı. BIST Bankacılık Endeksi de Pazartesi gününü 173 bin 231 puandan kapattıktan sonra yüzde 0.99 artışla 174 bin 939 puanda açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.08 ve 10.75 düzeyinde.

Çin'de coronavirüs salgınından dolayı ölenler 1,016 kişiye ve toplam vaka sayısı 42 bin 638 kişiye yükseldi. Buna karşılık, Pazar günü 3,062 olan yeni vakalar, Pazartesi günü 2,478 kişiye geriledi.

Açılışta;

dolar en düşük 6.0055 lira ve en yüksek 6.0249 lirayı gördükten sonra, 6.02- 6.03lira aralığında,

euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.5776 lirayı gördükten sonra, 6.57– 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7569 lira ve en yüksek 7.7862 lirayı gördükten sonra 7.78– 7.79lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Jeopolitik risklerin artması ile BIST 'de sert geri çekilme" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dün yüzde 2.0 'yi aşan sert düşüşün ardından BIST 100 endeksi yıl başından bu yana elde ettiği yüzde 6'ya yakın getirinin yaklaşık yüzde 40'ını geri vererek, virüs haberleri sonrası gördüğü en düşük seviyeye yakın (118 bin 277) bir yerden kapanış yaptı.

"Küresel hisse senedi endekslerinde bu sabah toparlanma gözleniyor. 99 seviyesine yaklaşan dolar endeksi hafif yükselirken, TL diğer gelişmekte olan para birimlerine göre negatif ayrışmaya devam ediyor.

"Bugün FED Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmada coronavirüsünün küresel büyüme üzerinde yaratacağı risk ve bu konuda FED'in olası adımları konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

" Yurtdışı piyasalardaki yükselişi takiben BIST'de açılışta tepki alımları görebiliriz. Öte yandan, BIST 100 için yükseliş hareketinin başladığı 115 bin seviyesinin, düşüşün devam etmesi durumunda oldukça güçlü bir destek seviyesi olacağını düşünüyoruz."


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:02 Kaynak: DHA
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