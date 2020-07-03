BIST100 yüzde 0.99 düştü, dolar 6.90 lirayı gördü - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.99 düştü, dolar 6.90 lirayı gördü

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla dolar 6.90 lirayı gördü, hafta başından itibaren yükselme eğilimindeki Borsa İstanbul Endeksi ise (BIST100) günü yüzde 0.99 düşüşle tamamladı.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla dolar 6.90 lirayı gördü, hafta başından itibaren yükselme eğilimindeki Borsa İstanbul Endeksi ise (BIST100) günü yüzde 0.99 düşüşle tamamladı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında, beklentileri aşarak yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu.

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Bu gelişmenin ardından dolar uzun zamandır ilk kez 6.85 lirayı aşarak 6.90 lirayı gördükten sonra, 6.87 liraya döndü.

BIST100 yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladığı haftanın son işlem gününde, 115 bin 730 ile 117 bin 391 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.99 düşüşle 115 bin 748 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.69, BIST Mali Endeks yüzde 1.15, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 eksideydi.

Ünlü & Co'mment'in "Euro/dolarda bant hareketi bekliyoruz" başlıklı analizinde, hafta boyunca ağırlıklı olarak sakin bir seyir izleyen euro/dolar paritesinin, Perşembe günü risk iştahındaki toparlanmanın da desteğini arkasına alarak 1.1300'ün üzerine yükselmeyi başardığına dikkat çekildi ve "Parite 1.1270'in üzerinde kalmaya devam ettikçe Haziran ayı başından bu yana devam eden alçalan kanal direncini (1.1300) aşmayı hedefleyebilir. Ancak, kazanımların hızlı bir şekilde geri verilmesi bu potansiyeli azaltıyor" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.9035 lirayı gördükten sonra, 6.87 – 6.88 lira aralığında,

euro en düşük 7.6844 lira ve en yüksek 7.7630 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5282 lira ve en yüksek 8.6071 lirayı gördükten sonra 8.56 – 8.57 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1241 - 1.1249 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) anketinin sonuçları, bankaların yılın ikinci çeyreğinde bireysel krediler ve işletmelere kullandırdıkları döviz dışı kredilerde uyguladıkları "standartları gevşettiklerini" ortaya koydu.

TCMB, bankaların 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile aynı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiğine işaret edilen anket sonuçlarına ilişkin TCMB açıklamasında şöyle denildi:

"İşletmelere verilen krediler kredi türüne göre incelendiğindeyse, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde standartların gevşediği gözlenmektedir.

"Yılın üçüncü çeyreği için beklentiler yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde gevşemenin devam edeceği yönündedir.

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türlerinde talebin arttığı gözlenmektedir.

"Bireysel kredi türlerinde, taşıt kredi taleplerinde artış görülürken, konut ve diğer bireysel kredilerde talepte azalış gözlenmiştir.

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir.

"Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görülmektedir.

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir."


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.99 düştü, dolar 6.90 lirayı gördü - Son Dakika Ekonomi

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