Üye Girişi
BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada

07.06.2021 18:25
BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,432 ve 1,450 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.99 artışla 1,447.08 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,432 ve 1,450 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.99 artışla 1,447.08 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56, BIST Mali Endeks yüzde 1.33, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Euro bölgesinde yatırımcı iştahını ölçen Sentix endeksi Haziran'da üst üst dördüncü ayki

yükselişini kaydederek Covid-19 yasaklarının gevşetilmesiyle Şubat 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. Sentix endeksi Haziran ayında 28.1 seviyesine yükselirken ekonomistler endeksin 26.0 seviyesinde açıklanacağını tahmin ediyorlardı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5973 lira ve en yüksek 8.6912 lirayı gördükten sonra, 8.63 – 8.64 lira aralığında,euro en düşük 10.4605 lira ve en yüksek 10.5685 lirayı gördükten sonra, 10.54 – 10.55 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1594 lira ve en yüksek 12.3017 lirayı gördükten sonra 12.24 – 12.25 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21451 - 1.21726 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21959 düzeyindeydi.Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsaya hem bireysel yatırımcı, hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin. Doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin ve daha sağlıklı yatırımlar yapın" dedi.Günümüzde bireylerin finansal ilişkilerinde bütçe yönetiminden çok daha fazlasını ifade eden "Finansal okuryazarlık" kavramı herkesin günlük hayatının içinde daha ön planda yer almaya başladı. Toplumda finansal bilincin gelişmesi için önem taşıyan finansal okuryazarlığa odaklanan Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde Cuma günü gerçekleşen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yaptı.Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi ortamının işleyişine dayalı ortamı sağlamanın önemine işaret etti ve ekledi: "Yatırımcılar finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmeli, çalıştıkları aracı kurumların raporlarını, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini incelemeli, birikimlerini, tasarruflarını bu bilgilere göre değerlendirmeli, finansal okur yazarlık seviyesini güçlendirmeli, sosyal medyaya itibar etmemeli. Çünkü artık bilgiye gerçek zamanlı çok hızlı erişilebiliyor."Yatırımcıların bilinçlendirilmesi, doğru karar alabilmesi, doğru bilgiye teşvik edilmesi çok önemli."Konuşmasını, "Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz" diye sürdüren Ergun, "Borsaya da hem bireysel yatırımcı hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi var" dedi ve yatırımcıları doğru bilgiye teşvik etmenin en önemli ayağının "doğru kaynakların kullanımı" olduğuna dikkati çekti.


Milliyet Gazetesi, Borsa İstanbul, Yatırımcı, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi 23:39 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım 23:30 CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final         
00:57
Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı         
23:55
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 01:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement