BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada

Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi

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