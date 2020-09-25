BIST100 yüzde 1.0 artışla başladı, dolar 7.51 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.0 artışla başladı, dolar 7.51 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.0 artışla 1,130.72 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.0 artışla başladı, dolar 7.51 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.0 artışla 1,130.72 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.65 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), faizi sabit tutacağına ilişkin beklentilerin aksine, politika faizini 200 bazpuan yükseltmesinin ardından dövizlerde başlayan düşüşler sabah saatlerinde hız kazandı. Faiz kararı öncesi 7.71 liraya kadar yükselen dolar, 5.51 lira ile bu düzeyin 20 kuruş altına kadar geriledi.

TCMB'den yapılan faiz kararı açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Perşembe günü geleneksel yöntemle yüzde 11.59 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.  İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.51, ortalama basit faiz yüzde 11.59, en yüksek basit faiz yüzde 11.61 oldu. Böylece, ihalede ortalama faiz Çarşamba gününe göre 15 baz puan daha yükseldi; bu yükseliş Çarşamba günü 2.0 bazpuan, Salı günü 10 baz puan olmuştu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5122 lira ve en yüksek 7.6380 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,euro en düşük 8.7728 lira ve en yüksek 8.9200 lirayı gördükten sonra, 8.78 – 8.79 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5945 lira ve en yüksek 9.7412 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16619 - 1.16791 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16691 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Merkez Bankasından pozitif sürpriz..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Demokratların 2.4 trilyon dolar büyüklüğünde bir mali paket hazırladığı haberi sonrasında ABD ve Avrupa borsalarında toparlama çabasıyla güne başlıyoruz. "Dolar, ABD tahvilleri ve altın gibi emin limanlar sakin bir seyir izliyor. "Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra dünyayı yeniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 200bp artırarak piyasaları şaşırtması sonrası MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 3.4 yükselerek gelişmekte olan borsaları yüzde 5'in üstünde yendi."Merkez Bankası'nın faiz artırımını Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaların normalleşmeye başlaması olarak okuyan piyasalarda Türk lirası değer kazanırken, uzun vadeli tahvil faizleri ve CDS oranları geriledi. Banka sanayi oranı sert bir şekilde yükseldi."Merkez Bankası kararını gecikmiş de olsa doğru yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Ancak 200 baz puan faiz artisi sonrası halen yüzde 1.5 - 2.0 eksi reel politika faizi verdiğimizi hatırlatalım."Piyasalardaki pozitif havanın devam etmesi için ilk olarak yüzde 10.7 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama faizinin yüzde 13 civarına (yüzde 2.0 reel faiz) çıkartılması ve ardından kapsamlı bir program ile yabancı yatırımcıların ikna edilmesi gerekiyor."ABD ve Avrupa borsaları Borsa Istanbul'da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. "Ancak piyasaların asıl bakacağı Merkez Bankasi'nim haftalık repo, gecelik borç verne ve geç likidite penceresini kullanarak ağırlıklı ortalama faizi nereye çıkaracağı.

"Bizim anladığımız Merkez Bankası kademeli bir şekilde fonlama faizini artırarak kuru sakinleştirecek en düşük faiz oranını bulmaya çalışacak."


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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.0 artışla başladı, dolar 7.51 lirada - Son Dakika Ekonomi

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