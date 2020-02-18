BİST100 yüzde 1.01 düşüşle kapandı, dolar 6.06 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.01 düşüşle kapandı, dolar 6.06 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 1.01 düşüşle kapandı, dolar 6.06 lirada

6 saat önce

Toplantısı bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının beklendiği iç piyasalarda, dövizler yatay hareket ederken, Borsa yüzde 1.01 düştü.

BİST100 yüzde 1.01 düşüşle kapandı, dolar 6.06 lirada, System.String[]
– Toplantısı bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının beklendiği iç piyasalarda, dövizler yatay hareket ederken, Borsa yüzde 1.01 düştü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.28 düşüşle 120 bin 451 puanda başladığı Salı günü içinde 119 bin 145 puan ve 120 bin 451 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 1.01 düşüşle 119 bin 574 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.86 düşüşle 169 bin 89 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi Pazartesi günü yüzde 11.33, Salı günü de yüzde 11.41 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.06, Salı günü yüzde 11.27 oldu.

Kapanışa yakın:

dolar en düşük 6.0411 lira ve en yüksek 6.0735 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,

euro en düşük 6.5466 lira ve en yüksek 6.5772 lirayı gördükten sonra 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8559 lira ve en yüksek 7.9174 lirayı gördükten sonra 7.89 – 7.90 lira aralığında işlem görüyor.

Konut fiyatları yıllık yüzde 9.92 arttığı Aralık ayında enflasyondan arındırılmış reel olarak yıllık yüzde 1.71 düştü.

Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları Aralık ayında aylık bazda ise yüzde 1.41 yükseldi ve böylece KFE 118.75 düzeyine çıktı.

KFE verilerine göre, konut fiyatları Aralık'ta aylık bazda İstanbul'da yüzde 1.26, Ankara'da yüzde 1.43 ve İzmir'de yüzde 1.59 yükseldi ve endeks değerleri yıllık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3.70, yüzde 10.13 ve yüzde 10.26 yükseldi.


- İstanbul
Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
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