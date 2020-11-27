BIST100 yüzde 1.02 düştü, dolar 7.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,324 ve 1,351 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.02 düşüşle 1,328.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeks yüzde 1.24, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 eksideydi.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayındaki 92.8'den, Kasım ayında yüzde 3.5 azalarak 89.5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.