BİST100 yüzde 1.03 yükseldi; dolar 6.12 lirada

– Güne yüzde 0.48 düşüşle 115 bin 89 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 114 bin 453 puanı ve en yüksek 117 bin 415 puanı gördükten sonra 1.03 artışla 116 bin 829 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise güne yüzde 0.84 düşüşle 159 bin 522 puanla başladıktan sonra en düşük 157 bin 176 puanı ve en yüksek 162 bin 756 puanı gördükten sonra yüzde 0.66 artışla 160 bin 581 puanda kapandı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,247 kişi hayatını kaybederken, 76,727 kişinin salgından etkilendiği bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, turizm ve ulaşım sektörünün çoktan salgından etkilendiğini beliterek, global büyümenin Çin'in aldığı önlemler doğrultusunda olumsuz etkilenebileceğini bu nedenle "aceleci önlemler" alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Merkez Bankası (BOJ) Müdürü Haruhiko Kuroda ise, 22-23 Şubat'ta Riyad 'da gerçekleşecek G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesinde tartışılacak en büyük konunun Covid-19 salgını olacağını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla gelişen Covid-19 salgınının, küresel Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ve kredi koşullar üzerinde belirgin bir risk oluşturduğu uyarısı yaptı. S&P Global'in "Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor" başlıklı raporunda, "Virüs öncelikle ve herşeyden çok Çin'de olmak üzere, Asya-Pasifik bölygesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor" denildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.92 artışla 12.05'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.44 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1263 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

euro en düşük 6.5655 lira ve en yüksek 6.6305 lirayı gördükten sonra 6.62– 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8567 lira ve en yüksek 7.9336 lirayı gördükten sonra 7.92– 7.93 lira aralığında hareket ediyor.

- İstanbul