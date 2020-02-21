BİST100 yüzde 1.03 yükseldi; dolar 6.12 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.03 yükseldi; dolar 6.12 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 1.03 yükseldi; dolar 6.12 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.48 düşüşle 115 bin 89 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 114 bin 453 puanı ve en yüksek 117 bin 415 puanı gördükten sonra 1.03 artışla 116 bin 829 puanda kapandı.

BİST100 yüzde 1.03 yükseldi; dolar 6.12 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.48 düşüşle 115 bin 89 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 114 bin 453 puanı ve en yüksek 117 bin 415 puanı gördükten sonra 1.03 artışla 116 bin 829 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise güne yüzde 0.84 düşüşle 159 bin 522 puanla başladıktan sonra en düşük 157  bin 176 puanı ve en yüksek 162 bin 756 puanı gördükten sonra yüzde 0.66 artışla 160 bin 581 puanda kapandı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,247 kişi hayatını kaybederken, 76,727 kişinin salgından etkilendiği bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, turizm ve ulaşım sektörünün çoktan salgından etkilendiğini beliterek, global büyümenin Çin'in aldığı önlemler doğrultusunda olumsuz etkilenebileceğini bu nedenle "aceleci önlemler" alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Müdürü Haruhiko Kuroda ise, 22-23 Şubat'ta Riyad'da gerçekleşecek G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesinde tartışılacak en büyük konunun Covid-19 salgını olacağını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla gelişen Covid-19 salgınının, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kredi koşullar üzerinde belirgin bir risk oluşturduğu uyarısı yaptı. S&P Global'in "Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor" başlıklı raporunda, "Virüs öncelikle ve herşeyden çok Çin'de olmak üzere, Asya-Pasifik bölygesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor" denildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.92 artışla 12.05'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.44 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1263 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

euro en düşük 6.5655 lira ve en yüksek 6.6305 lirayı gördükten sonra 6.62– 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8567 lira ve en yüksek 7.9336 lirayı gördükten sonra 7.92– 7.93 lira aralığında hareket ediyor.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi
Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:40:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 1.03 yükseldi; dolar 6.12 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]