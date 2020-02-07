BİST100 yüzde 1.04 düştü; dolar 6.0 lirayı aştı

Güne artıda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, küresel ve jeopolitik gelişmelerle, yüzde 1.0'in üzerinde düşerken, uzun süredir 6.0 liranın hemen altında hareket eden dolar, kapanışa doğru 6.0 lirayı da aşarak 6.04 lirayı gördü.

Güne yüzde 0.16 artışla 122 bin 476 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 120 bin 917 puanı ve en yüksek 122 bin 284 puanı gördükten sonra, yüzde 1.04 düşüşle 121 bin 15 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de, 177 bin 474 puan ve 181 bin 94 puanı arasında dalgalandıkıan sonra yüzde 2.06 düşüşle 176 bin 517 puanda kapandı.

ABD'nin istihdam verilerindeki iyimser görünüşe rağmen; Dow Jones yüzde 0.32, Nasdaq 100 yüzde 0.48 ve S&P 500 yüzde 0.31 düşüşle açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.52 artarak 10.67'ye çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 gerileyerek 10.29 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9771 lira ve en yüksek 6.0479 lirayı gördükten sonra, 6.03 – 6.04 lira aralığında,

euro en düşük 6.5576 lira ve en yüksek 6.6371 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7397 lira ve en yüksek 7.8342 lirayı gördükten sonra 7.81– 7.82 lira aralığında hareket ediyor.