BIST100 yüzde 1.04 düştü, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 120 bin puanın üzerinde başladığı Salı günü, 117 bin 160 ve 120 bin 585 puan ile 3,000 puandan geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, yüzde 1.04 düşüşle 118 bin 42 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16, BIST Mali Endeks yüzde 0.82, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.69 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8355 lira ve en yüksek 6.8595 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.8233 lira ve en yüksek 7.8669 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6754 lira ve en yüksek 8.7214 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1423 - 1.1480 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1475 düzeyindeydi.

Türkiye 'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Mayıs sonunda 334.8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Mayıs sonunda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.3 azalışla 227.3 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 5.8 azalışla 562.1 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2019 yıl sonundaki 343.7 milyar dolardan, Mayıs sonunda 334.8 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar 2019 yıl sonuna göre yüzde 14 azalışla 90.9 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 12.3 azalışla 83.4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.6 azalışla 44.8 milyar dolara, doğrudan yatırımlar da (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 2.9 azalışla 155.4 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 17 azalışla 112.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30.2 azalışla 22.7 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51 azalışla 7.6 milyar dolara ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2.1 azalışla 48.1 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.4 azalarak 293.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 7.3 azalarak 32.2 milyar dolara inerken, lira mevduatı yüzde 13.2 artarak 15.4 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.5 azalarak 62.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.5 azalarak 93.6 milyar dolara geriledi.