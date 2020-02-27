BİST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.16 lirada

Çarşamba gününü 0.71 artışla 115 bin 171 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.04 düşüşle 113 bin 976 puandan başlarken BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.34 düşüşle 154 bin 547 puandan başladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Covid-19 sebebiyle 433 yeni vakanın tespit edildiğini ve 29 kişinin daha virüs sebebiyle öldüğünü açıklarken Güney Kore'de ise vaka sayısı 1,595'ye ulaştı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan faiz oranlarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili "henüz karar vermek için çok erken" diye vurgulamış ve Covid-19'un ABD'nin para politikasını nasıl etkileyeceği sorularına yönelik ise "çok fazla belirsizlik var" açıklamasını yapmıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 12.47 ve 11.78 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.1506 lira ve en yüksek 6.1669 lirayı gördükten sonra, 6.16- 6.17 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6993 lira ve en yüksek 6.7361 lirayı gördükten sonra, 6.73– 6.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9381 lira ve en yüksek 7.9816 lirayı gördükten sonra 7.97– 7.98 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Arkası gelmez dertlerimin…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Amerikan FDA tarafından yapılan '"kısa vadede çözüm bulunamayacak küresel bir salgın riski artıyor" uyarısı sonrası ABD vadelileri ve Asya borsalarında yeni bir satış dalgası başladı.

" MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler'in tepe noktasına göre yüzde 10 gerilemesine rağmen tepki alışı görülmüyor.

"'Vaka sayısı zirve yapmadan borsalar dibi görmez'görüşü yatırımcıları hisse emtia gibi riskli araçlardan altın, ABD devlet tahvili gibi emin limanlara yönlendiriyor.

"Geçmişte düşüşleri alış fırsatı olarak gören yatırımcılar artık yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye başladı. Türkiye varlıkları dünkü satış dalgasında pozitif ayrıştı.

"MSCI Türkiye yüzde 0.7 yükselerek gelişmekte olan ülkeleri bankaların ve demir çelik hisselerinin öncülüğünde yüzde 2.0 yendi. Buna karşın döviz ve yerel tahvilde küresel satış dalgasına paralel kayıplar görülüyor.

"ABD vadeleri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.0 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz. Moody's'in "eksi reel faiz ortamı" dolarizasyonu besleyerek bankalar ve Türk lirası için risk için oluşturuyor tespiti piyasa için negatif.

"Bugünkü ajandada Türkiye ve Rusya'nın İDLİB görüşmeleri ve Anadolu Efes ile Bizim Toptan'ın mali tablo açıklamaları izlenecek.

"Piyasa kar beklentisini yenen Coca Cola'nın endekse göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Ancak hissenin endeksi yıl başından beri yüzde 14 yendiği unutulmamalı."

- İstanbul