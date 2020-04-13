BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.04 düşüşle 95 bin 463 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeksi yüzde 1.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 ekside başladı.

BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.04 düşüşle 95 bin 463 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeksi yüzde 1.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 ekside başladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, BDDK'nın swap düzenlemesine karşın yeni haftaya yükselerek başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 9 Şubat'ta yüzde 10'a indirdiği TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e çekti. BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırılması kararı aldı.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık

tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.59 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/540 düzeyine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.67014 lira ve en yüksek 6.7687 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,

euro en düşük 7.3088 lira ve en yüksek 7.4105 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3562 lira ve en yüksek 8.4685 lirayı gördükten sonra 8.45 – 8.46 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "İki ileri, bir geri!" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Paskalya tatili sonrası dünya borsaları satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Salgın cephesinde Avrupa ve ABD'den karışık sinyaller geliyor.

" İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da can kaybı azalırken iyileşenler artıyor. ABD'de ise salgın tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

"Türkiye zorunlu olarak evde kaldığı bir hafta-sonu sonrasında yeni haftaya başlıyor. Salgınla ilgili açıklanan rakamlar matematiksel modelimizden daha iyi geliyor.

"Yeni ölüm sayısının istikrara kavuşması ve iyileşenlerin artması ümit veriyor. Cuma günü yaşanan kargaşanın bu olumlu tabloyu ne kadar bozacağını iki hafta sonra anlayabileceğiz.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da %1 civarı satıcılı bir açılış öngörüyoruz.

"Türk lirasına spekülatif saldırı sonrası BDDK yurtdışı yerleşiklerle swap limitlerini banka özkaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırdı. Alınan önlemlerin ne derece etkili

olduğu borsanın yönü konusunda etkili olacak.

"Şirketler tarafında Vestel Elektronik'in kredi notunun S&P tarafından bir kaç kademe birden indirilmesi günün negatif sürprizi.

"Türkcell analist toplantısında verilen mesajlar beklentimize uygun. Emlak Konut ilk çeyrek ön satışları beklentileri aştı. Ancak bu başarının sürdürülmesi zor."


Uluslararası Para Fonu, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:00 Kaynak: DHA

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