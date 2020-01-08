BIST100 yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 1.46 düşüşle 110 bin 960 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 112 bin 351 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.30 düşüşle 112 bin 314 puanda.

BIST100 yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada, System.String[]

Güne yüzde 1.46 düşüşle 110 bin 960 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 112 bin 351 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.30 düşüşle 112 bin 314 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.98 düşerek 12.16 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişimeyerek 11.79 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.9605 lira ve en yüksek 5.9850 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6454 lira ve en yüksek 6.6817 lirayı gördükten sonra, 6.64 – 6.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8269 lira ve en yüksek 7.8705 lirayı gördükten sonra 7.85– 7.86 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar
Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi
16:05 Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]