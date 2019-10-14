Bıst100 yüzde 1.06 düşüşle açıldı, dolar 5.90 lirada

Borsa İstanbul Endeksi yeni haftaya yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başladı.

ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde gelişme sağlanmasıyla, küresele piyasalarda yükselen dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 5.90 lira sınırını aştı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8895 lira ve en yüksek 5.9029 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5184 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4252 lira ve en yüksek 7.4613 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

İş yatırım'ın, "Tepki alışı gelecek mi?" başlıklı piyasa bülteninde, "Piyasalar sonbaharda bahar havasının keyfini yaşıyor. ABD - Çin ticaret görüşmelerinden somut sonuçlar çıkması üzerine S&P 500 son iki haftaki kaybını geri aldı ve 3.000 psikolojik direnç seviyesine yaklaştı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Başkan Trump'ın açıklamasına göre ABD - Çin görüşmelerinde iki somut konuda ilerleme sağlandı:

"(i) ABD 15 Ekim'de 250 milyar dolarlık Çin malı üzerindeki gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 30'a artırmaktan vazgeçti.

"(ii) Çin ABD'den yapacağı tarım ürünü ithalatını 40 milyar doların üzerine çıkarmaya söz verdi. Ama yazılı resmi bir açıklama yok.

"Mayıs ayında görüşmelerin karşılıklı suçlamalarla kesilmesi sonrasında ilk kez somut bir gelişme sağlanması küresel risk iştahını destekliyor.

"Benzer bir adımın 'kur manipülasyonu' suçlaması konusunda atılması yuanın 7.0 civarında dengelenmesini sağlayarak gelişmekte olan ülke paraları üzerindeki baskıyı azaltabilir.

"Yurtdışından gelen iyi haberlere rağmen Başkan Trump'ın Türkiye 'ye yaptırım için mutabakat sağlandı açıklaması ama uygulamaya hemen geçilmeyecek nedeniyle Türkiye piyasalarında hafif negatif bir seyir bekliyoruz.

"Türk lirasında sabah ilk işlemler Borsa İstanbul'da yüzde 0.3 civarında satıcılı bir açılışa işaret ediyor. MSCI Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere göre fiyatı Ağustos sonunda gördüğü seviyeye geriledi.

"Tepki alışı gelip bu seviyelerde tutunamazsa %5 civarı gerileyip Temmuz dip seviyelerine gerileyebilir."