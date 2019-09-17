Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 1.08 ekside, dolar 5.69 lirada
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Bist100 yüzde 1.08 ekside, dolar 5.69 lirada

28 dakika önce

Güne yüzde 0.07 artışla 102 bin 658 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 977 puanı ve en yüksek 102 bin 263 puanı gördükten sonra, gün sonuna doğru yüzde 1.08 düşüşle 101 bin 468 puanda tamamladı.

Bist100 yüzde 1.08 ekside, dolar 5.69 lirada, System.String[]
Güne yüzde 0.07 artışla 102 bin 658 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 977 puanı ve en yüksek 102 bin 263 puanı gördükten sonra, gün sonuna doğru yüzde 1.08 düşüşle 101 bin 468 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 143 bin 36 puanı ve en yüksek 146 bin 567 puanı gördükten sonra yüzde 0.92 düşüşle 144 bin 995 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 artışla 15.25 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi ise yüzde 0.32 düşüşle 15.38 düzeyine geriledi.
dolar en düşük 5.6909 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
euro en düşük 6.2880 lira ve en yüksek 6.3272 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0881 lira ve en yüksek 7.1335 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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