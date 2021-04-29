BIST100 yüzde 1.13 yükseldi, dolar 8.22 lirada

Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4'ten yüzde 12.2'ye yükseltirken, enflasyonda zirve yüzde 17 civarı ile Nisan'da görüldükten sonra düşüşün başlayacağını belirtti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,406 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.13 artışla 1,401.52 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.35, BIST Mali Endeks yüzde 1.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 artıdaydı.

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde