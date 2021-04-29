BIST100 yüzde 1.13 yükseldi, dolar 8.22 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.13 yükseldi, dolar 8.22 lirada

29.04.2021 18:41
BIST100 yüzde 1.13 yükseldi, dolar 8.22 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,406 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.13 artışla 1,401.52 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,406 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.13 artışla 1,401.52 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.35, BIST Mali Endeks yüzde 1.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4'ten yüzde 12.2'ye yükseltirken, enflasyonda zirve yüzde 17 civarı ile Nisan'da görüldükten sonra düşüşün başlayacağını belirtti.

Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunda, "Mevcut görünüm, enflasyon beklentileri ve görünümünde iyileşme olana kadar sıkı parasal duruşun kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektiriyor" dedi.Kavcıoğlu, "Politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya" devam edileceği bir görünüm öngördüklerini belirtti. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1390 lira ve en yüksek 8.2519 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,euro en düşük 9.8754 lira ve en yüksek 10.0286 lirayı gördükten sonra, 9.97 – 9.98 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3839 lira ve en yüksek 11.5323 lirayı gördükten sonra 11.49 – 11.50 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21221 - 1.21499 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21128 düzeyindeydi.Ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 98.9 düzeyinden, Nisan'da yüzde 5.1 düşüşle 93.9 düzeyine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Bu dönemde;tüketici güven endeksi Nisan ayında yüzde 7.5 azalarak 80.2'yereel kesim güven endeksi yüzde 2,5 azalarak 107.4'e,hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 103.3'e,perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.6 azalarak 103.1'e,inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 77.3'e geriledi.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Hesaplamada, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks kullanılıyor.Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.


Borsa İstanbul, İnşaat, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.13 yükseldi, dolar 8.22 lirada - Son Dakika Ekonomi


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