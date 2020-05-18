BIST100 yüzde 1.13 yükselişle açıldı, dolar 6.87 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.13 artışla 100 bin bin 898 puanda başladı. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.07, BIST Mali Endeks yüzde 1.05 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.26 artıdaydı.

Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8578 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.87 – 6.88 lira aralığında,

euro en düşük 7.4123 lira ve en yüksek 7.4726 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2875 lira ve en yüksek 8.3512 lirayı gördükten sonra 8.32 – 8.33 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, " Posta kutunuzda iyi haberler var" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in büyümede ve varlık fiyatlarında aşağı yönlü riskleri vurgulayan konuşmasına rağmen, risk iştahı ekonomilerin kademeli açılması

haberleriyle güçleniyor.

"ABD ve Almanya vadelilerinde yüzde 1'in üzerinde yükselişle haftaya güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Petrol, bakır ve gümüş vadelilerindeki yükseliş ve güçlenen gelişmekte olan ülke paraları pozitif bir tablo çiziyor.

Türkiye varlıkları dünyaya göre daha güçlü performansını sürdürüyor. MSCI Türkiye yüzde 0.9 yükselişe Mayıs ayında gelişmekte olan ülkelerle arasında oluşan makası kapattı.

İngiltere ve Japonya merkez bankalarıyla swap anlaşmalarını satın alan Türk lirası güçlü performans gösteren gelişmekte olan ülke paraları arasında yer alıyor.

"Türk lirasındaki güçlenmesi ve enflasyon beklentilerinin aşağı çekilmesi Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi için uygun bir ortam yaratıyor.

"Merkez Bankası'nın beklentileri (50bp) aşarak 75-100 baz puan faiz indirmesi ihtimali artıyor.

"Türkiye varlıklarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. ABD, Avrupa vadelilerindeki yükseliş Borsa İstanbul'da güçlü (yüzde 1.0 civarı) bir açılışa işaret ediyor.

"Borsa İstanbul'un önündeki ilk direnç olarak 100.800 seviyesi öne çıkıyor. Piyasaların yükseliş trendine dönmesi için 102,500 ana direncinin kırılması gerekiyor."