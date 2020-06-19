BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 1.16 artışla 113 bin 795 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 1.16 artışla 113 bin 795 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.90, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.83 artıdaydı.

ICBC Yatırım'ın bülteninde, "ABD Beige Book raporunun bugün TSİ 21: 00'de açıklanacağına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Nisan ayında;

1- Fed, ekonomik faaliyetin ülke genelinde salgın nedeniyle 'keskin ve ani' bir şekilde daraldığını,

2-Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı,

3-En çok etkilenen sektörlerin konaklama ve perakende olduğu, ABD Nisan perakende satışlar yüzde "-16.4", çekirdek yüzde "–16.2" olarak gerçekleşti. Elektronik yüzde 60.6, giyim yüzde 78.8 öncülüğünde gerilemişti.

4-İmalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların yaygın olduğu,

5-Gelecek aylarda işten çıkarmaların artmasının beklendiği belirtilmişti.

"ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi:

Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini, tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı, tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı, varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu, faizin yüzde 0.0-0.25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi."

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 472/482 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.1 düzeyinde tamamladı.

Dolar, Covid-19 vakalarındaki artışlar ve ekonomik toparlanmanın hızlı olmayacağına ilişkin öngörülerin etkisiyle, küresel piyasalarda güçlü para birimine artan taleple yüksek düzeylerini koruyor. ABD para birimi iç piyasada da 6.85 liranın üzerinde tutunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8469 lira ve en yüksek 6.8607 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6749 lira ve en yüksek 7.6986 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5076 lira ve en yüksek 8.5451 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1198 - 1.1217 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1206 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Dünyayı yakalamaya çalışıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrasında soluklanıyor. ABD ve Çin'de vaka sayısında artış ve olası ikinci dalga senaryoları ile dolar ve yen sınırlı güçlenirken, ABD tahvilleri değer kazanıyor ve verim eğrisi yataylaşıyor.

"Destek paketi üzerinde anlaşma sağlanamayacağı endişesi ile gerileyen Avrupa hisseleri ve euro günün kaybedeni.

"Türkiye varlıkları dünyayı yakalamaya çalışıyor. Perşembe günkü yüzde 1.5'lik güçlü yükselişe rağmen MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 20 kayıpla gelişmekte olan piyasaların gerisinde kalmayı sürdürüyor.

"Varlık fonunun yönetimi ele geçirmesi ile sahiplik sorunu çözülen Turkcell (En Çok Önerilenler listemizde) yüzde 10'a yakın yükselişle günün en çok kazandıran hissesi.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor.

"110,000 seviyesini zorlanmadan geçerek 112,500'e ulaşan Borsa İstanbul için kısa vadeli hedef 113,000 direncini kırmak.

"Küresel risk iştahının güçlenmeye devam etmesi durumunda 115,000 seviyesi hedeflenebilir.

"Vaka sayısının yeniden artmaya başlamasına rağmen bireysel yatırımcıların düşük faizden hisse senedine yönelim eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.

"Veri akışında bugün yurtdışında önemli bir gelişme yok. Yurtiçinde saat 10: 00'da açıklanacak beklenti anketinde sene sonu enflasyon tahminleri Merkez Bankası'nın haftaya faiz indirip indirmeye devam edip etmeyeceği konusunda ipucu verecek.

"Bir önceki ankette sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.4 düzeyindeydi."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

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