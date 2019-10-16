Son Dakika Haberleri: BİST100 yüzde 1.18 düştü, dolar 5.89 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.18 düştü, dolar 5.89 lirada

BİST100 yüzde 1.18 düştü, dolar 5.89 lirada

30 dakika önce

Güne yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 94 puanı ve en yüksek 94 bin 391 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.18 düşüşle 94 bin 137 puanda tamamladı.

BİST100 yüzde 1.18 düştü, dolar 5.89 lirada, System.String[]

Güne yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 94 puanı ve en yüksek 94 bin 391 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.18 düşüşle 94 bin 137 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 125 bin 452 puanı ve en yüksek 129 bin 252 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.90 düşüşle 128 bin 318 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.77 artışla 15.75 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 3.03 yükselerek 16.63 düzeyine çıktı.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.8834 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

euro en düşük 6.4930 lira ve en yüksek 6.5515 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4696 lira ve en yüksek 7.5817 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:44:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİST100 yüzde 1.18 düştü, dolar 5.89 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]