BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil sonrası yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.20 artışla 1,140.39 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil sonrası yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.20 artışla 1,140.39 puanda başladı.

Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.27, BIST Mali Endeks yüzde 1.29, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.94 artıdaydı.

Dövizler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe, uzun tatil öncesi düzeylere yakın başladı.Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor.İnfo Yatırım'ın analizinde, yeni haftaya 6.97 lira düzeyinde başlayan doların "dar bir bantta dalgalı bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Gün içinde piyasalar, yurtiçinden gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. Veriler saat 10: 00'da açıklanacak. Gelecek olan veriler ise enflasyon, ÜFE ve İmalat PMI verileri."Açıklanacak veriler ile birlikte TL varlıkları üzerinde volatilite artabilir. Bu sebepledolar/lira paritesi yeni güne yurtiçinden gelecek olan veriler ile hızlı bir başlangıç yapacak. Ardından gözler ABD kanadına çevrilecek."TSİ 17: 00'da gelecek olan Fabrika Siparişleri dolar kanadında volatiliteyi artırabilir."Yeni hafta ile bir miktar toparlanma çabası gösteren dolar bu veri ile birlikte hareketliliğini artırabilir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9360 lira ve en yüksek 7.9813 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 8.1695 lira ve en yüksek 8.2365 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0839 lira ve en yüksek 9.1416 lirayı gördükten sonra 9.11 – 9.12 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17521 - 1.17784 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17751 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Posta kutunuzda iyi haberler var" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları teknoloji hisselerinin önderliğinde yüzde 1.0 civarında yükselişle Ağustos ayına başlıyor. "Beklentilerden güçlü gelen ABD ISM, Avrupa PMI verileri ve Başkan Trump'ın işsizlik yardımlarını devam ettirecek bir paket üzerinde çalıştığı açıklaması risk iştahını destekliyor. "Türkiye piyasalarının bayram tatili sonrası yüzde 1.0'e yakın yükselişle kısa haftaya başlamasını bekliyoruz. "ABD, Avrupa ve Asya borsalarındaki yükseliş Borsa İstanbul'un geçen haftaki kaybını kısmen telafi etmesi için uygun bir ortam yaratıyor. Ancak yükselişin kalıcılığı Türk lirasınınistikrara kavuşmasına bağlı."Haber akışında makro cephede Temmuz ayı PMI ve enflasyon (piyasa yüzde 0.85, Türkiye yüzde 0.9) verileri izlenecek. "Haziran (53.9) kadar yüksek olmasa da Temmuz ayında da güçlü bir PMI verisi bekleniyor."Güçlü iç talep ve ve kurdaki yükseliş nedeniyle enflasyonda yukarı yönlü risklerdevam ediyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik         
12:35
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak         
11:16
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor         
10:55
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı         
10:37
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti         
10:21
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok         
09:48
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı         
09:40
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor         
07:56
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu         
00:17
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok         
00:11
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim         
23:48
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu         
21:09
Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı         
20:25
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı         
20:11
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı         
20:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 16:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei