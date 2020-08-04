BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada

Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.27, BIST Mali Endeks yüzde 1.29, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.94 artıdaydı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:54

Kaynak: DHA

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