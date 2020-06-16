BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 1.22 artışla 110 bin 897 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.18, BIST Mali Endeks yüzde 1.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.04 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 482/494 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.28 bileşik düzeyindeydi.

Piyasaların, Hazine'nin düzenleyeceği 6 ay vadeli bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihraçları ile ilgili ihaleleri izleyeceği yeni güne dolar 6.80 liranın üzerinde başladı. Hazine geçen hafta üç ihalede yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7909 lira ve en yüksek 6.8391 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.6789 lira ve en yüksek 7.7560 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5826 lira ve en yüksek 8.6606 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1319 - 1.1349 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1340 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "İkinci dalga mı? Ne dalgası?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"İkinci dalga korkusuyla 2.950 desteğini test eden S&P 500 Fed 'in şirket tahvil alımlarını yaygınlaştıracağı haberi ile yüzde 5.0'e yakın atak yaparak 3.100 seviyesini geçti.

"Başkan Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı paketi ve BOJ'un piyasalara sınırsız likidite sağlayacağı açıklaması da risk iştahını destekledi.

Asya borsalarında yüzde 3.0-4.0 yükselişle güne başlıyoruz.

"Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Ekonomilerin açılması sürecinde salgında ikinci dalga yaşanması ihtimali çok yüksek.

"İkinci dalgayla ekonomiyi tamamen kapatarak değil kırılgan kesimi koruyarak savaşılmasını bekliyoruz.

"Bölgesel kapatmalar ve kısmi seyahat yasakları nedeniyle ekonomide V tipi canlanma riske girebilir.

"Ancak genişleyici maliye ve para politikaları sayesinde bu süreçte riskli varlıkların prim yapmaya devam etmesini bekliyoruz.

"Geçen haftaki satış dalgasında gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans gösteren Borsa İstanbul'un dünya borsalarındaki yükselişin desteğiyle yüzde 2.0 civarında yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Endeksin önünde kısa ve orta vadeli direnç olarak 111,500 ve 113,000 seviyeleri öne

çıkıyor.

"Şirketler cephesinde THY ve EKGYO haberleri öne çıkıyor. Moody's'in THY kredi notunu B3 seviyesine çekmesi hissenin endekse göre performansını baskılayabilir.

"Emlak GYO'nun son iki haftada yaptığı konut satışları En Çok Önerilenler listemizdeki hisseyi destekliyor."