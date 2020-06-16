BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 1.22 artışla 110 bin 897 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 1.22 artışla 110 bin 897 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.18, BIST Mali Endeks yüzde 1.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.04 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 482/494 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.28 bileşik düzeyindeydi.

Piyasaların, Hazine'nin düzenleyeceği 6 ay vadeli bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihraçları ile ilgili ihaleleri izleyeceği yeni güne dolar 6.80 liranın üzerinde başladı. Hazine geçen hafta üç ihalede yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7909 lira ve en yüksek 6.8391 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.6789 lira ve en yüksek 7.7560 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5826 lira ve en yüksek 8.6606 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1319 - 1.1349 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1340 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "İkinci dalga mı? Ne dalgası?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"İkinci dalga korkusuyla 2.950 desteğini test eden S&P 500 Fed'in şirket tahvil alımlarını yaygınlaştıracağı haberi ile yüzde 5.0'e yakın atak yaparak 3.100 seviyesini geçti.

"Başkan Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı paketi ve BOJ'un piyasalara sınırsız likidite sağlayacağı açıklaması da risk iştahını destekledi.

"Asya borsalarında yüzde 3.0-4.0 yükselişle güne başlıyoruz.

"Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Ekonomilerin açılması sürecinde salgında ikinci dalga yaşanması ihtimali çok yüksek.

"İkinci dalgayla ekonomiyi tamamen kapatarak değil kırılgan kesimi koruyarak savaşılmasını bekliyoruz.

"Bölgesel kapatmalar ve kısmi seyahat yasakları nedeniyle ekonomide V tipi canlanma riske girebilir.

"Ancak genişleyici maliye ve para politikaları sayesinde bu süreçte riskli varlıkların prim yapmaya devam etmesini bekliyoruz.

"Geçen haftaki satış dalgasında gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans gösteren Borsa İstanbul'un dünya borsalarındaki yükselişin desteğiyle yüzde 2.0 civarında yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Endeksin önünde kısa ve orta vadeli direnç olarak 111,500 ve 113,000 seviyeleri öne

çıkıyor.

"Şirketler cephesinde THY ve EKGYO haberleri öne çıkıyor. Moody's'in THY kredi notunu B3 seviyesine çekmesi hissenin endekse göre performansını baskılayabilir.

"Emlak GYO'nun son iki haftada yaptığı konut satışları En Çok Önerilenler listemizdeki hisseyi destekliyor."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi         
15:56
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz         
14:16
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı         
14:13
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı         
14:10
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı         
14:05
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı         
14:03
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı         
14:01
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi         
14:01
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi         
13:54
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi         
13:54
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu         
13:22
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 16:25:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]