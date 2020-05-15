BIST100 yüzde 1.22 artışla başladı, dolar 6.91 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.22 artışla 100 bin 401 puanda başladı. İlk işlemlerde, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.63, BIST Mali Endeks yüzde 1.05 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.02 artıdaydı.

Uluslararası piyasalarda, Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanan büyük ekonomilerin açılmasıyla yükselen risk iştahı, ABD ile Çin arasında ortaya çıkan, Ocak ayında imzalanan ticaret anlaşmasını da içeren yeni gerginliklerle, yerini satışlara bırakıyor. Hisse senedi borsalarında düşüşler yaşanırken, euro/dolar 1.0805 dolayında tutunuyor. İç piyasada ise, dövizlerde hafta baında başlayan düşüşler sürüyor; dolar 6.90 liranın altını gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde son işlem yüzde 13.12 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8987 lira ve en yüksek 6.9311 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,

euro en düşük 7.4574 lira ve en yüksek 7.5024 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4299 lira ve en yüksek 8.4817 lirayı gördükten sonra 8.43 – 8.44 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Swap anlaşmalarında hedef yükseliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Zorlu bir haftanın son gününe iyi haberlerle başlıyoruz. ABD borsaları üç günlük satış dalgasının artından dünü kayıplarını geri alarak kapattı.

"Veri akışında özel bir gelişme olmadan yaşanan yükselişi temelden çok teknik nedenlerle açıklayabiliyoruz. 2.800 desteğini aşağı yönlü kıramayan ABD vadelileri 2850 direncini deniyor.

"Dünya borsalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.0 yükselişle açılmasını ve Perşembe günkü kayıplarını geri almaya çalışmasını bekliyoruz.

"Borsa İstanbul'daki toparlanmanın Avrupa borsalarındaki yükselişle desteklenmesi durumunda 100.800 ve 102.500 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Türkiye 'nin Japonya ve İngiltere ile swap hattı görüşmesi yaptığında dair Reuters haberi üzerine dolara karşı 6.91 seviyesine kadar güçlenen Türk lirası da Borsa İstanbul'daki yükselişi destekliyor.

"Dış ticaret bazlı bir anlaşmada İngiltere ile 10 milyar dolar, Japonya ile 500 milyon

dolarlık swap hattı açılabilir.

"Konu tekrar gündeme geldiği için üç hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyoruz.

"(i) Türkiye'nin dış borç ödemelerini yapmak için swap hatlarına vs ihtiyacı yoktur. Hazine, bankaların ve şirketler gerekli döviz likiditesine sahip.

"(ii) Swap hattı ile Türkiye ilave kaynak değil likidite sağlar. Swap hattını gelecekteki ihracat gelirlerine dayalı bir anlaşma olarak görmek daha doğru olur.

"(iii) Nisan ortasında da benzer haberler çıkmıştı. Resmi açıklama gelmeyince olumlu tepki sönmüştü. Umarız bu kez görüşmelerde mutlu sona ulaşılır."