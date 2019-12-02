Son Dakika Haberleri: BİST100 yüzde 1.22 arttı,dolar 5.73 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.22 arttı,dolar 5.73 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 1.22 arttı,dolar 5.73 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.42 artışla 107 bin 350 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 107 bin 318 puanı ve en yüksek 108 bin 53 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.22 artışla 108 bin 203 puanda.

BİST100 yüzde 1.22 arttı,dolar 5.73 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.42 artışla 107 bin 350 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 107 bin 318 puanı ve en yüksek 108 bin 53 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.22 artışla 108 bin 203 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 150 bin 86 puanı ve en yüksek 151 bin 286 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.58 artışla 150 bin 875 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 düşüşle 12.40 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.41 artışla 12.19 düzeyine yükseldi.

dolar en düşük 5.7320 lira ve en yüksek 5.7643  lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3225 lira ve en yüksek 6.3568 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4122 lira ve en yüksek 7.4494 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:51 Kaynak: DHA
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