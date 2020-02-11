BİST100 yüzde 1.23 yükseldi; dolar 6.01 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 117 bin 451 puanı ve en yüksek 119 bin 916 puanı gördükten sonra yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 169 bin 654 puanı ve en yüksek 174 bin 939 puanı gördükten sonra yüzde 0.64 artışla 174 bin 334 puanda kapandı.

ABD piyasaları artışla güne başlarken ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin ticaretteki belirsizliklere karşın iyi durumda olduğunu belirtti. Dow Jones yüzde 0.44, Nasdaq 100 yüzde 0.56 ve S&P 500 yüzde 0.45 artışla açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 artarak 11.27'ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.58 yükselerek 10.92 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0055 lira ve en yüksek 6.0505 lirayı gördükten sonra, 6.01 – 6.02 lira aralığında,

euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.6071 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7569 lira ve en yüksek 7.8221 lirayı gördükten sonra 7.80– 7.81 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine'nin Şubat ayı iç borçlanma programı çerçevesinde Salı günü gerçekleştirdiği 4 Kasım 2026 itfalı tahvili yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklif (ROT) ile birlikte toplam satış 1 milyar 520 milyon lira, dönemsel getiri yüzde 7.19 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜFE'ye endeksli 7 yıllık tahvilde net satış 920 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 558 milyon lira oldu. ROT satışta da piyasa yapıcılara 600 milyon liralık satış yapıldı ve ROT'ta nominal teklif 2 milyar 52 milyon lira oldu.

- İstanbul