BIST100 yüzde 1.24 düştü, dolar 8.14 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.24 düştü, dolar 8.14 lirada

12.04.2021 18:10
BIST100 yüzde 1.24 düştü, dolar 8.14 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,374 ve 1,398 puan aralığında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.24 düşüşle 1,375.91 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,374 ve 1,398 puan aralığında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.24 düşüşle 1,375.91 puanda  tamamladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladığı haftanın ilk işlem günü boyunca 10-15 kuruşluk aralıkta hareket ettiler.

Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve TLREF endeksli 5 yıl vadeli tahvillerin yeniden ihracı öncesinde rekabetçi olmayan teklif (ROT) yöntemiyle 2.5 milyar lirası piyasadan 4.6 milyar lira borçlandı. Buna göre, Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 700 milyon lira, Hazine'nin 5 yıl vadelı TLREF endeksli tahvili tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 1.8 milyar lira oldu. Sabit kuponlu tahvilde ROT teklifi 1,108.5 milyon lira, kamulara satış 2.0 milyar lira, TLREF endeksli tahvilde ROT teklifi 3,043 milyon lira, kamulara satış 100 milyon lira oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1093 lira ve en yüksek 8.2284 lirayı gördükten sonra, 8.14 – 8.15 lira aralığında,euro en düşük 9.6710 lira ve en yüksek 9.7807 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1682 lira ve en yüksek 11.3073 lirayı gördükten sonra 11.20 – 11.21 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18712 - 1.19188 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18878 düzeyindeydi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Şubat'ta aylık bazda 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.4'e yükselirken, aynı dönemde istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43.4 düzeyine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde işsizler 250 bin kişi artışla 4 milyon 236 bin kişiye yükselirken, aynı dönemde İstihdam edilenler 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişiye geriledi.Cari işlemler açığı, Şubat'ta yıllık bazda 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi ve 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.Buna göre, geçen yılın Şubat ayındaki 2 milyar 442 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazlası, bu yıl Şubat'ta  466 milyon dolara geriledi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar azalarak 393 milyon dolara geriledi.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 714 milyon dolar olarak gerçekleştiği Şubat ayında portföy yatırımlarında net giriş de 273 milyon dolar olarak belirlendi.Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon doları net alış yaptı.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.24 düştü, dolar 8.14 lirada - Son Dakika Ekonomi


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