BIST100 yüzde 1.25 düştü, dolar 7.32 lirada

Merkez Bankası ( TCMB ) politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle bir ay vadeli repo ihalesi açtı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095.84 puan ve 1,125.92 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.25 düşüşle 1,100.26 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.47, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.74 eksideydi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:06

Kaynak: DHA

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