BIST100 yüzde 1.26 düştü, dolar 6.41 lirada

Covid-19 salgınının etkisiyle Pazartesi günü geçen Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye inen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 1.18 artışla 88 bin 923 puanda başladıktan sonra gelen satışlarla düştü. Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirmesi ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem almasının ardından, dövizler geriledi.

Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar üzerine, Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 81 bin 936 puan ile 88 bin 948 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 1.26 düşüşle 86 bin 777 puanda, BIST Bankacılık endeksi ise yüzde 2.39 artışla 123 bin 905 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün son işlem yüzde 12.26 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.25 oldu.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.4177 lira ve en yüksek 6.4951 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

euro en düşük 7.0440 lira ve en yüksek 7.2016 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7385 lira ve en yüksek 7.8954 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında hareket ediyor.

Covid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için bir dizi önlem alan Merkez Bankası, "gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını" duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır" denildi.

Buna göre, piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırıldı.

Ayrıca, halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.

Kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartıldı.

Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldı.