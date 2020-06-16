BIST100 yüzde 1.26 yükseldi, dolar 6.84 lirada

Küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) gün içinde 110 bin 706 puan ile 111 bin 875 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.26 artışla 110 bin 939 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.45, BIST Mali Endeks yüzde 1.47, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.11 artıdaydı.

Hazine, 6 ay vadeli kuponsuz bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı öncesinde tamamı piyasadan 3 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

ABD ekonomisinin yavaş toparlanacağı ve Çin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesi üzerine sert gerileyen dünya borsalarının yönü, ABD Merkez Bankası 'nın ( Fed ) şirket tahvil alımlarına başlayacağını açıklaması ve Pekin 'deki yeni Covid-19 vakalarının hızlıca kontrol altına alındığını gösteren verilerle yukarıya döndü.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de sabit tutmasının ardından Asya-Pasifik hesse senedi borsalarında endeksler yükseldi. Birçok Avrupa borsasında da açılış öncesi işlemlerde endeksler yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasından da destek alan vadeli piyasalarda hisseler yükseldi.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 482/494 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.28 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7909 lira ve en yüksek 6.8507 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.6789 lira ve en yüksek 7.7586 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5826 lira ve en yüksek 8.6744 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1231 - 1.1353 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1238 düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumda, Fed'in mevcut sıfıra yakın faiz oranlarını, "ekonomi rayına oturana ve enflasyon hedefleri tutturulana kadar" sürdürüleceğini söyledi.

Ekonomiyi desteklemek için ellerindeki tüm araçları kullanmaya kararlı olduklarının altını çizen Powell, ABD ekonomisinin ne zaman ve ne boyutta toparlanacağıyla ilgili halen önemli bir belirsizliğinin bulunduğuna dikkat çekti.

Toplum Covid-19 pandemisinin kontrol altına alındığıyla ilgili kesin karara varmadan önce tam ekonomik toparlanmanın da olanaksız göründüğünü vurgulayan Powell, "Doğrudan ailelere ve şirketlere finansal yardım yapılması önemli bir fark yaratabilir ve ekonomik hasarı sınırlandırabilir" dedi.

Powell sözlerini, "Fed'de ırkçılığın yeri yok, bu toplumda da olmamalı" diyerek tamamladı.