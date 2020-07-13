BIST100 yüzde 1.27 artışla başladı, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk gününe yüzde 1.27 artışla 116 bin 262 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.58, BIST Mali Endeks yüzde 1.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.04 artıdaydı.

Merkez Bankasının (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, TCMB'nin toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar arttı ve 90 milyar 504 milyon dolara yükseldi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri de geçen hafta 73 milyon dolar azaldı ve 51 milyar 344 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/535 düzeyindeydi. Cuma günü işlem olmayan gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.75 düzeyindeydi.

Uzun süredir dar bir bantta dalgalı bir gelişme izleyen dolarda 6.86 lira düzeylerinin yakınlarında fiyatlamalar yeni haftanın ilk işlemlerinde de sürdürüldü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8452 lira ve en yüksek 6.8683 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7554 lira ve en yüksek 7.7904 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6598 lira ve en yüksek 8.7014 lirayı gördükten sonra 8.69 – 8.70 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1303 - 1.1336 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1332 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Dünyadan negatif ayrışıyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Haftaya ABD vadelileri ve Asya borsalarında yükselişle başlıyoruz. Yeni vaka sayısındaki artışı umursamayan dünya borsaları Şubat ayı sonrasında gördükleri zirvelere yakın yerlerde işlem görüyor.

"Genişleyici para ve maliye politikaları piyasalardaki yükselişin arkasındaki itici

gücü oluşturuyor. Çarşamba günkü BOJ ve Perşembe günkü ECB toplantıları bu nedenle gündemde öne çıkıyor.

"Ancak, asıl izleyeceğimiz ABD banka hisseleri ile başlayacak olan 2. çeyrek kar sezonu.

"Türkiye varlıklarında dünya piyasalarından bağımsız bir satış baskısı görüyoruz.

"Yüksek betalı Türkiye varlıklarının küresel risk iştahının güçlü olduğu bir ortamda dünyaya göre daha iyi performans göstermesini beklerdik.

"Finansal baskılamadan kaçmak için hisse senedine yönelen yerleşik yatırımcı da borsadaki yükselişi destekliyordu.

"Ancak küresel risk iştahından bağımsız olarak yabancı yatırımcıların satışının devam etmesi bu trendi bozdu.

"MSCI Türkiye Temmuz başından beri yüzde 3.3 değer kaybederek gelişmekte olan ülkelerin yüzde 11 gerisinde kaldı.

"Büyümeyi artırmak için uygulanan genişleyici politikaların ödemeler dengesinde ve enflasyon cephesinde verdiği zarar yabancı yatırımcıları tedirgin ediyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yüzde 1.0'e yakın yükselişe işaret ediyor. Ancak son günlerde gelen yabancı satışı nedeniyle tedirginiz.

"Borsa İstanbul için 117,500 ilk direnç, 114,500 ve 112,800 ise ilk destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

"Veri akışında makro cephede Mayıs ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri öne çıkıyor.

"Sanayi üretiminde hızlı bir toparlanma ödemeler dengesinde ise cari açığın (4 milyar dolar) genişlediğini ve rezerv kaybının (swap düzeltmesi sonrasında 4 milyar dolar) devam ettiğini göreceğiz.

"Haziran ayı otomotiv verisi de iç piyasada hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor."