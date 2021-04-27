BIST100 yüzde 1.31 yükseldi, dolar 8.22 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,381 ve 1,397 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.31 artışla 1,392 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.55, BIST Mali Endeks yüzde 0.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada gün boyunca 8.17 - 8.30 lira aralığında işlem gördü.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 400 baz puanın altında indikten sonra yeniden yükseldi Salı günü erken işlemlerde 427/433 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1743 lira ve en yüksek 8.3030 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,euro en düşük 9.8884 lira ve en yüksek 10.0362 lirayı gördükten sonra, 9.93 – 9.94 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3782 lira ve en yüksek 11.5405 lirayı gördükten sonra 11.45 – 11.46 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20564 - 1.20926 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20786 düzeyindeydi. Dünya Bankası (DB), Türkiye'de yoksulluk oranının, 2019 yılındaki yüzde 10.2 düzeyinden, 2020 yılında yüzde 12.2'ye yükseldiğine dikkat çekerek, "Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir" uyarısı yaptı.Dünya Bankası, Türkiye'deki son ekonomik gelişmelerin genel bir görünümünün ve ekonomik beklentilere ilişkin Dünya Bankası analizlerinin sunulduğu Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun (TEM) son sayısını yayınladı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kriz bir fırsat sunmaktadır. Yeşil toparlanmayı teşvik etmeye ve yeşil bir dönüşümü başlatmaya yönelik önlemler küresel piyasaların karbonsuzlaştığı bir süreçte Türkiye'yi rekabet bakımından avantajlı bir konumda tutabilir. Daha fazla çeşitlendirilmiş ve daha yeşil bir finansal sistem, dayanıklı ve sürdürülebilir bir toparlanmayı destekleyecektir."Dünya Bankası Türkiye Ofisi Program Lideri Vekili ve raporu hazırlayan ekibin lideri David Knight şunları vurguladı: "İşgücü piyasasında yaşanan şokun uzun süre kalıcı etkiler yaratması beklenmektedir ve sosyal yardımlar ile birlikte aktif ve hedefli işgücü piyasası politikaları özellikle kadınlar ve gençler olmak üzere insanların potansiyellerinin tamamını gerçeğe dönüştürebilmeleri için giderek daha önemli hale gelecektir."