Son Dakika Haberleri: BİST100 yüzde 1.36 yükseldi, dolar 5.89 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 1.36 yükseldi, dolar 5.89 lirada

BİST100 yüzde 1.36 yükseldi, dolar 5.89 lirada

1 saat önce

Güne yüzde 1.71 artışla 95 bin 592 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 790 puanı ve en yüksek 95 bin 873 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.36 artışla 95 bin 257 puanda kapattı.

BİST100 yüzde 1.36 yükseldi, dolar 5.89 lirada, System.String[]

Güne yüzde 1.71 artışla 95 bin 592 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 790 puanı ve en yüksek 95 bin 873 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.36 artışla 95 bin 257 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 129 bin 539 puanı ve en yüksek 132 bin 276 puanı gördükten sonra, günü yüzde 239 artışla 130 bin 549 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 15.63 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.0 düşüşle yüzde 15.83'e geriledi.

dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89- 5.90 lira aralığında,

euro en düşük 6.4607 lira ve en yüksek 6.5484 lirayı gördükten sonra, 6.49– 6.50 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4192 lira ve en yüksek 7.5203 lirayı gördükten sonra 7.50– 7.51 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
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