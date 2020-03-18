BIST100 yüzde 1.38 düştü, dolar 6.47 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.38 düştü, dolar 6.47 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 1.38 düştü, dolar 6.47 lirada

24 dakika önce

Güne yüzde 2.31 düşüşle 84 bin 776 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 84 bin 302 puan ile 87 bin 824 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 1.38 düşüşle 85 bin 576 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 1.38 düştü, dolar 6.47 lirada, System.String[]

Güne yüzde 2.31 düşüşle 84 bin 776 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 84 bin 302 puan ile 87 bin 824 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 1.38 düşüşle 85 bin 576 puanda kapattı. Günü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.54 ve BIST Mali Endeksi yüzde 2.82 düşüşle kapatırken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.29 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Salı günü son işlemde yüzde 12.78 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı.

Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar üzerine, Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirmesi ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem almasına karşın dolar 6.40 liranın üzerinde tutunuyor.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 6.3873 lira ve en yüksek 6.4773 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

euro en düşük 7.0187 lira ve en yüksek 7.1261 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5906 lira ve en yüksek 7.8076 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında hareket ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 salgını nedeniyle, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce bekleme süresini 90 günden 180 güne yükseltti.

BDDK kararına göre uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına, anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmamasına karar verilmiştir."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:16 Kaynak: DHA

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