BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada

29.12.2020 18:08
BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,436 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.42 artışla 1,459.69 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,436 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.42 artışla 1,459.69 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.46, BIST Mali Endeks yüzde 0.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.33 liraya kadar geriledi.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında beklenen serbest ticaret anlaşmasının bugün imzalandığına işaret edilerek, "Taraflar ilerleyen dönemde ticari ilişkilerini geliştirmek adına büyük bir adım atmış oldu. 1 Ocak'tan itibaren Brexit anlaşması dahilinde AB ile ticaret anlaşmalarını düzenleyen Birleşik Krallık, Türkiye ile de ekonomik ilişkilerini düzenleme yolunda büyük ilerleme kaydetti. Türk Lirası'ndaki güçlenme bugün de devam eti. Dolar/TL 7.35 seviyesine kadar gerilerken Euro uzun bir aradan sonra 9.00'ın altını görmüş oldu. BIST100 endeksi bugün yeni rekoru olan 1,454 seviyesini test etti. Borsa İstanbul'da XELKT elektrik endeksi yüzde 2.26 değer kazanarak en çok kazandıran endeksler arasında yer aldı. Enerji şirketlerinde yaşanan alımlara ulaştırma endeksi de yüzde 2.21'lik prim ile katıldı" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3382 lira ve en yüksek 7.4786 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.9988 lira ve en yüksek 9.1540 lirayı gördükten sonra, 9.02 – 9.03 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9129 lira ve en yüksek 10.0840 lirayı gördükten sonra 9.92 – 9.93 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22061 - 1.22668 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22407 düzeyindeydi.Ekonomik güven endeksi Kasım'daki 89.5'ten, Aralık ayında yüzde 3.5 düşerek 86.4 düzeyine geriledi.Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda; hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9.2 azalarak 70.4'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7.8 azalarak 87.6'ya, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7.2 azalarak 73.3'e düştü. Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80.1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.8 artarak 110.4 değerini aldı.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.


Borsa İstanbul, Türkiye, İnşaat, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta 18 kişi virüse yakalandı Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yenik düştü Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yenik düştü         
18:02
Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu         
17:54
Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız         
17:15
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı         
16:43
Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı         
16:23
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu         
16:04
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Öğretim üyesi Aylin Sözer'i diri diri yakarak öldüren şüphelinin üzerinden kadına ait kolyeler çıktı Öğretim üyesi Aylin Sözer'i diri diri yakarak öldüren şüphelinin üzerinden kadına ait kolyeler çıktı         
15:10
Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı         
14:37
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 18:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei