BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,436 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.42 artışla 1,459.69 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.46, BIST Mali Endeks yüzde 0.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.33 liraya kadar geriledi.